防疫人員微博晒「工作福利」　官方︰已停止職務

防疫人員肩負疫情防控的前線把關工作，責任巨大；惟江蘇揚州市廣陵區一名防疫人員近日在微博上大秀「工作福利」，聲稱辦公任務輕鬆，且「有吃有喝」還能「吹牛逛街」，引起網民熱議。區教體局周一（6日）回應，指涉事許姓防疫人員為當地新招聘的小學教師，當局已停止其志願者服務工作，並進行批評教育。

從網民「肉_花五」上周五（3日）在微博發文，聲稱自己負責審核滯留揚州人員材料的工作，並形容「審核材料20分鐘，雞大腿來了，又幹5分鐘，中飯來了」、「吃完逛萬象匯，回頭等政府開會通知吹牛1小時，解放」、「主任塞了一堆飲料，啥事沒幹，帶回家一大堆」等。貼文又附上多張食物照片，並定位在「揚州市廣陵區人民政府」。

事件引起網民熱議，有網民批評「原來就是這樣的辦事效率」，但也有網民認為，「肉_花五」的行為不能代表所有防疫人員，疫情期間大多數工作人員和志願者都是值得尊敬的，「不能因為幾個極端個例就抹除一群人的功勞」。

對此，內媒記者致電廣陵區教育體育局查詢，工作人員證實，涉事網民許X渺是該區新招聘的小學教師，許因在微博上發布不當言論，造成不良社會影響，接受調查後，已被停止其志願者服務工作，並遭嚴肅的批評教育，當事人也已就此事進行書面檢查。