洪都拉斯左翼反對黨︰勝出大選將與大陸建交

台灣友邦、中美洲國家洪都拉斯將於今年11月舉行總統大選，左翼反對黨自由重建黨 （Liberty and Refoundation Party，LIBRE）周日（5日）表明，假如該黨贏得大選，將尋求調整該國的債務，並與中國大陸建立經貿及外交關係。

英媒報道，自由重建黨由前總統領導人塞拉亞（Manuel Zelaya）領導，該黨推舉的總統參選人為塞拉亞的妻子希奧瑪拉（Xiomara Castro），此次亦是她第2次參選。現年61歲的希奧瑪拉則表明，一旦當選，將下令審計國家內部和外部的債務，並對其進行重新調整，惟她未提及具體細節。

資料顯示，洪都拉斯是15個與台灣有邦交的國家之一，惟同時是中美洲最不發達的國家之一。據洪都拉斯財政部數據，截至去年底，該國公共債務超過130億美元（約1,014億港元），相當於國內生產總值（GDP）的55%，其中，84.5億美元（約659.1億港元）為外債，超過30%的國家預算用於償還債務。截至目前，台灣方面尚未回應自由重建黨的言論。