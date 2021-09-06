美魔女劫殺案周四再開庭　受害人家屬盼判死刑

被控故意殺人、搶劫及綁架等罪名的「美魔女」勞榮枝，其案件早於去年12月在江西南昌市中級人民法院完成庭審，惟至今尚未宣判。內地傳媒周一（6日）證實，勞榮枝案將於周四（9日）上午9時再次開庭，法院已將開庭公告張貼在法院門口的公示欄中。

涉事受害人陸某的妻子朱大紅的法援律師劉靜潔表示，她已收到法院再次開庭的通知，並將開庭消息告知朱大紅。朱大紅得悉後，準備請假前往南昌參加庭審，希望法院能嚴懲勞榮枝，判處勞榮枝死刑。

至於勞榮枝的二哥得知案件將開庭後，亦強調家屬將前往南昌，希望能見到妹妹，並希望法院按照法律程序審理。勞先生始終認為，妹妹是被法子英脅迫，並一直希望家屬能委托律師代理勞榮枝一案。

在此前庭審中，南昌市檢察院指控勞榮枝涉4項犯罪事實，分別是在江西南昌、浙江溫州、江蘇常州及安徽合肥與法子英共同實施故意殺人、綁架及搶劫犯罪，認定勞榮枝是案件主犯，犯罪手段極其殘忍，犯罪後果極其嚴重。勞榮枝及其辯護律師未對犯罪事實作過多辯解，但否認致被害人死亡的情節，亦否認檢察機關故意殺人的指控。勞榮枝強調，自己是受法子英脅迫，害怕對方報復家人，又指自己案發時仍年輕，「一時糊塗」等。