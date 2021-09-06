男大生結婚僅1小時即反悔　法院駁回離婚訴求

雲南昆明市一對年輕情侶日前在民政局辦理結婚登記，短短1小時後，男方隨即反悔並要求離婚，但遭女方拒絕，結果雙方對簿公堂。案件近日在昆明市西山區人民法院審結，駁回男方離婚的訴求。事件近日引起輿論熱烈討論，更一度登上熱搜榜首位，惟箇中緣由曝光後，更讓一眾網民啞然失笑，直斥︰「胡鬧！」

1995年出生的項姓男事主目前就讀於昆明市某職業學院，至於1997年出生的陳姓女事主則於當地某口腔醫院的護士。項的父親早年前往陳女所在的醫院護理牙齒時，意外認識了陳女，於是便介紹給兒子，而項男與陳女認識後，亦互生好感，確立戀愛關係。拍拖數個月後，兩人更突然到呈貢區民政局辦理結婚登記，惟1小時後，項男隨即反悔，因陳女拒絕離婚，項男遂起訴至法院，請求法院判令雙方解除婚姻關係。

在庭審中，項男辯稱自己與女方在結婚前已分手，兩人感情破裂，至於結婚則是因為女方在分手期間多次發短訊騷擾及刺激，他才作出的草率決定。陳女則認為項男此舉存在故意騙婚行為，對其身心及之後的婚姻生活造成巨大影響，表明如要離婚，要求項男賠償30萬元人民幣（約36萬港元）。項男則反駁，結婚登記是雙方自願，因感情破裂才提出離婚，他並沒有任何過錯。雙方均承認兩人結婚前未有同居，婚後也沒住在一起。

法院審理後認為，本案中的被告（陳女）不同意離婚，而原告（項男）及被告經過戀愛，具有一定感情基礎，惟原告不能舉證證明夫妻感情破裂，或證明原被告有調解無效，應當準予離婚的情況，故法院駁回原告的訴訟請求。