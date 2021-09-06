台軍士官多士兵1倍　結構比例嚴重失衡

台灣的明年國防預算顯示，台軍總員額中頂層軍官佔約3.6萬人、基層士兵約4.4萬人，惟中層士官竟達8.9萬人，數量超出士兵1倍。有台媒報道，合理的軍官、士官和士兵比例應是1比2比2，上述兵力結構重心偏向士官，比例失衡。

報道指，台軍2022年度總員額共189,528人，軍士兵員額佔總員額約9成。士官所以多，原因之一是海空軍是技術兵種，士官員額本就較多。其次台灣實行募兵制，為挽留志願役（即自願軍人），並達到編制與現實比例90%的目標，志願士兵留營且表現良好，會由士兵升為士官，以增加待遇誘因。

報道引述軍方官員稱，台軍招募的志願士兵較多想加入「輕鬆」單位；陸戰部隊因要求刻苦，所以員額普遍不足。部隊也形成一種現象，就是拿掃把的人比拿槍的多。另一名軍方官員表示，軍事訓練只有4個月，部隊兵少結構不合理。此外，志願士兵也多是4年約期屆滿便離開，有人寧願違約賠錢，也不願再當。

另根據預算案，台軍明年人員維持費用接近1,691.9億（新台幣，下同，約484.3億港元），較今年約1,684.4億元（482.2億港元）增加約7.5億元（2.1億港元）。有軍方官員稱，台軍人員維持費預算已達高點，並處於超支狀態。