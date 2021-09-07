茂名市治污水不力　遭生態環境部通報批評

國務院生態環境部周一（6日）通報，廣東省茂名市水污染治理工作推進不力，大量生活污水直接排放，導致附近水質不斷下降。通報批評，當地部門治理污水缺乏系統性，「頭痛醫頭腳痛醫腳」問題突出。

通報指，中央第四生態環境保護督察組今年8月進駐廣東督察時發現，茂名市污水處理系統建設嚴重滯後，全市污水集中收集率僅為34.5%，不足全省平均比率的一半。此外，由於雨水和污水排放管道未有劃分，導致每當下雨，大量黑色污水便會從去水口湧出，影響市容。

再者，市內位於電白區的水質淨化廠頻頻故障，去年底以來便因系統故障，維修耗時長達5個多月，期間每天約1萬噸污水直排水東灣。同一時間，水東灣新城污水處理廠2019年落成後，卻因排水去向問題停運兩年多，直至督察進駐前才解決。

此外，茂名市中心城區污水管道出現566處錯誤接駁、漏駁、亂駁，至今尚有484處未完成整改；電白區森高河沿河污水管多處漏水，令大量積存生活污水直接排進水東灣，長期影響生態。當地部門直到督察組現場指出問題後，才連夜封堵。

督察組批評，以上情況顯示茂名市沒有把治理水污染擺上重要位置，缺少系統謀劃，壓力傳導不足，茂南區、電白區和水東灣新城建設管理委員會缺乏決心和韌勁，污水管網建設不力，運行管理不善。督察組將進一步調查核實有關情況，並按要求做好後續督察工作。