阿里巴巴女員工稱遭性侵　檢察院不批捕涉案上司

阿里巴巴女員工聲稱遭上司強姦案續有新發展。內地官媒周一（6日）深夜報道，山東省濟南市槐蔭區人民檢察院依法審查後，認定涉案上司「王某文實施的強制猥褻行為不構成犯罪」，不批准逮捕。據此前報道，案中另一疑犯、華聯超市員工張某已被批准逮捕。

據報道，涉事周姓女員工早前任職阿里巴巴淘鮮達時，是該公司與濟南華聯超市合作項目的負責人。兩家公司於7月27日完成簽約後舉辦慶功宴，周女、王某文和張某均有出席。據報張某在華聯負責商戶訊息管理方面的工作，並不負責這合作項目。周女報稱，張某於宴席上趁她酒醉親她、吻她，又把她帶到一個無人的包廂猥褻長達20分鐘。到7月28日早上，張某再到周女房間對她強制猥褻，之後把安全套帶走。同日中午，周女跟丈夫通話後報警舉報王某文，此時她已退房。

針對涉事周女聲稱酒醉後，遭王某文在酒店房間內性侵，王妻曾於社交平台發長文提出多點質疑，其中包括案發當日周女與張某曾共處一室1個半小時，但事發後周女第一時間只提告遭王某文性侵，直至一星期後，才向警方補充指控遭張某強制猥褻。