沿長江磷化工污染嚴重　廠區滲漏致河水變色

湖北省是中國磷化工第一大省，全省磷石膏庫共37座，其中有18座距長江和漢江幹流不足5公里，最近1座距離長江僅50米。大量堆存的磷石膏不僅佔用土地資源，其中含有的水溶性五氧化二磷和水溶性氟，也對長江水環境安全構成較大風險隱患。近期中央生態環境保護督察組於該省核實一批磷化工及磷石膏污染控制不力的問題。

在湖北省黃岡市武穴市梅府村，當地居民以往倚賴從大泉洞的泉水作為生活水源。但2018年，湖北祥雲（集團）化工股份有限公司在該村上游興建磷石膏庫，翌年磷石膏庫出現滲漏，部分滲漏液從大泉洞流出，將河水染成奶白色，並經梅府港匯入東風港，導致港內魚類死亡。環保督察人員於今年7月監測時發現，大泉洞水樣本pH值為4.14，呈酸性，氨氮和總磷濃度分別為每公升27.1毫克和每公升695毫克，分別超地表水Ⅲ類標準26.1倍和3,474倍。

2019年初，生態環境部排查長江流域的磷化工企業和磷石膏庫時，曾點名湖北的磷礦、磷肥和含磷農藥製造（合稱三磷）企業分布密集。今年7月17日，環保督察人員在孝感市大悟縣的黃麥嶺磷化工有限公司廠區內，發現有生產用化工染色劑發生洩漏，導致大雁河水受污染呈並明顯紅色，經監測污水色度高達128倍。同時，該磷化工的磷石膏庫也出現滲漏，致下游水質超標。

今年4月，湖北省上報磷化工的整改情況報告中稱，加強沿江磷石膏渣場和尾礦庫隱患排查治理，磷石膏問題均得到有效整改。但今年8月，中央第三生態環境保護督察組進駐該省督察卻發現，該省部分地市磷化工企業環境污染問題依然突出，除上述黃岡和孝感市外，襄陽等市也存在磷化工污染問題。督察組將進一步調查核實有關情況，並按要求做好後續督察工作。