城管局非法處理垃圾　致地下水含菌量超標1199倍

磚廠取土坑被填埋垃圾，導致地下水受污染。

吉林省長春市農安縣燒鍋鎮第二機磚廠取土坑於過去3年多以來，多次遭舉報因填埋生活垃圾導致地下水受污染。中央生態環境保護督察組於今年8月28日到場對坑內地下水採樣監測，發現坑內地下水菌落總數最高達每毫升12萬個細菌群落，超出地下水Ⅲ類標準1,199倍。

長春市農安縣燒鍋鎮第二機磚廠建於上世紀80年代，於2018年7月停產。該機磚廠長期生產取土形成一個較大的取土坑，佔地面積約8萬平方米。2017年7月，綠園區城管行政執法局與該磚廠土地使用權擁有人簽訂2年協議，利用取土坑填埋建築垃圾。簽約後，綠園區城管局在未經任何審批、地質評估和採取任何防滲處理等措施情況下，將混有大量生活垃圾的建築垃圾跨區填入土坑內。截至2018年11月，合計填埋垃圾24萬多噸。

今年6月1日，生態環境部進行首次現場督察時發現，該土坑經已填平並覆上厚0.5米混合建築垃圾的黃土。督察組現場隨機選取了4個位置挖掘，卻發現地下填埋大量生活和建築垃圾混合物，最深達8米。坑內垃圾及受到嚴重污染的地下水呈黝黑色、異味濃烈。

據指，綠園區前市容環境衞生管理局以往曾向市城管局開出虛假證明，指該土坑不存在生活垃圾，市城管局等部門亦未認真覆核。督察批評，長春市在調查核實信訪過程中不嚴不實，工作走過場，敷衍應對，導致有關問題長期未獲解決。綠園區城管行政執法局作為垃圾處置行政主管部門，無視相關法律法規和技術規範要求，知法犯法。