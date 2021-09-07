男子被拐32年終與生父母相認　拒追究「養母」責任

廣西桂林市男子曹平（化名）於1988年於街上遭人拐走，當時他僅5個月大，直至32年後，才在終在警方協助下與父母相認。其家人欲向當年拐走曹平的秦X英追究責任，但檢察院認為案件已過追訴時效。至於曹平本人也表示無意向「養母」追究，同時不希望平靜的生活受打擾。

內媒報道，秦X英當年用化名到曹家應徵當保母，照顧曹平，但上班第二天便帶着孩子失蹤。曹平親妹曹穎（化名）稱，父母事後除了報警，還發動親戚朋友幫助尋人。她又指，哥哥失蹤對母親打擊很大。去年5月，曹平在公安機關辦理業務時，發現其DNA與全國打拐數據庫裏曹父、曹母登記的DNA訊息比對成功。同月29日，他終與父母相認。

哥哥雖然被找回，但曹穎認為這事不能稱為「圓滿」。曹家先後向象山區和桂林市檢察院申訴，堅持當年拐騙者應受懲罰。惟曹家於上月收到市檢察院通知，指案件已過追訴時效，象山區檢察院作出的不批准逮捕決定正確。曹穎強調，她將繼續向上級部門申訴。

惟曹平本人周一（6日）受訪時稱，其親生母親要他去法庭指證養母，但他不同意。他又稱︰「叫了30多年的媽媽，也有過養育（之恩），我做不出來那種事。」經已成家立室的他表示，現在生父母關係很好，但過去的事不想去管。雖然網上有人斥責他為拐騙者說話，但他強調「只想這件事情能慢慢被淡忘」。