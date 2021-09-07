無業漢扮「海歸」約會女性　落藥性侵10多人

上海一名無業男子自稱是從美國著名大學畢業的「海歸」，透過微信組織的交友活動約會不同女子，趁機落藥將對方迷姦並拍下影片。其後有受害女性挺身而出報案，警方在無業漢家中搜出大量受害人被侵犯的影片及其他證據。

去年12月，26歲的蘇小姐前往上海虹口公安分局四川北路派出所報稱被強姦。她表示在相睇活動中認識名叫「杜斌」的男子，當日二人一同用餐後，對方提出送她回家。但二人回到蘇小姐居住的小區後，她便失去意識，但模糊間看到對方赤裸站在她床邊。蘇小姐稱，曾吃下對方所給的「醒酒藥」。

警方查出，「杜斌」是假名，男子實際姓竇，33歲，具大學學歷，長期無業。民警根據閉路電視畫面，查出竇男曾在長寧區某小區出現，趕到現場時剛好遇到他與一名年輕女子同行。警員於是上前截查，在其竇男背囊當中找出疑為犯案用的藥物和大量電話卡。其後警員再到竇男租住的地點，除搜出5個電機硬碟、1個相機等，又發現偽造的身份訊息和假學歷證明。

竇男向警方承認利用假學歷和偽造存款證明，博取女性的信任。警員在其手機裏發現多名年輕女子在神志不清下遭其擺布拍照，竇男才承認曾經與10多名女性發生性關係，但堅持沒向對方落藥。經警方鑑定，在竇男身上查獲的藥物中驗出鎮靜類藥物成分，用後會令人迅速昏睡，失去反抗能力。目前，檢察機關已依涉嫌強姦罪對竇男提起公訴。