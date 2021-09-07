工廠機器絞實習生手掌　一小時無人施救致殘

內媒周一（6日）報道，湖南郴州市19歲學生李希鵬，今年1月被強制安排至工廠實習，工作期間右手手掌意外絞入高速旋轉的滾筒，血濺當場，廠方卻整整一小時無派人施救，令李希鵬的食指和中指漸漸壞死，最終需要截肢。他又在社交網發文指摘，由於醫療費用高昂，廠方一拖再拖，遲遲未安排他接受手術。

李希鵬憶述，他是臨武縣職業中等專業學校電腦相關科目的中專三年級學生，今年初被安排至湖南久森新能源有限公司實習，惟其工作是到廠房操作機器，並親手把材料塞入滾筒。今年2月19日，李希鵬如常工作時，意外把手掌捲入滾筒，令他痛得撕心裂肺大喊。工廠其他同事趕忙關停機器。

接下來的一個小時，同事曾想直接把李希鵬的手掌拔出來，但因為沒人敢動手而作罷。後來又有人往滾筒塗抹潤滑劑，但李希鵬依舊無法脫身。期間，他目睹右手手掌大半皮膚脫落至手指第二關節處，鮮血淋漓，手指被擠壓變形。一小時後，工廠決定令滾筒逆向運作，擠出李希鵬的右手，卻令其手掌再一次被輾壓。

李希鵬稱，經過8個小時左右的手術，醫生把其手指重新接上，但住院期間食指和中指的傷勢太過嚴重，逐漸壞死，到3月3日需要截肢。此後，小鵬的右手只剩下三根手指，尾指皮膚脫落，基本只能彎曲，整個手掌布滿疤痕，只有大拇指和無名指較為完整。

幾個月以來，李希鵬和廠方仍未就手術問題達成一致，令他一直未進行任何後續治療。醫生曾稱，手術可治療他彎曲的無名指，及為布滿疤痕的手掌重新植皮，但手術效果沒法保證。李希鵬則希望讓右手功能恢復完整，並表示願意裝義肢、把腳趾接上手掌，或裝上3D打印的手指。