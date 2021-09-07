長江支流洪水湧入　淹磁器口古鎮群眾撤離

受持續暴雨影響，長江上游支流嘉陵江出現超警戒水位洪水。重慶沙坪壩磁器口古鎮周一（6日）下午6時水位達184.86米，超警戒水位2.22米，磁器口碼頭廣場被淹浸，群眾緊急帶同物資撤離。該市應急局發布消息，受過境洪水與重慶市區間洪水疊加影響，嘉陵江磁器口站周二（7日）上午11時將再出現183.94米的最高水位。

水利部長江水利委員會水文局周一上午8時發布訊息，「嘉陵江2021年第2號洪水」在嘉陵江支流渠江形成。截至當日上午10時，磁器口水位達到182.33米，超警戒水位1.33米，距離保證水位184米還有1.67米，水勢仍有上升趨勢。同晚9時，嘉陵江磁器口段的水位已經超過180米，距離181米警戒水位僅剩1米。

今年入汛以來，磁器口景區已經先後5次投入防洪應對工作當中，這輪洪峰過境也是磁器口今年應對的最大洪水。為確保商戶人命財產安全，磁器口街道組織上百人的應急隊伍，在沿江6地開展全天候巡邏值守。重慶市防汛抗旱指揮部於周一上午11時，已將防汛四級應急響應升級為三級。

周一下午2時，三峽水庫入庫流量漲至每秒5.4萬立方米。按規定，長江水利委員會水文局正式發布，「長江2021年第1號洪水」在長江上游形成。本次洪水過程將對江津、永川、渝中、江北、渝北、沙坪壩、九龍坡、大渡口、南岸、巴南、長壽等沿江城市低窪地段造成影響。截至周一午6時，長江朝天門站和寸灘站的水位分別達182.01和180.68米，已超過警戒水位0.01和0.18米。