內地校外補習收費納監管　適時評估調整

內地陸續推出教育雙減措施，國家發展改革委、教育部、國家市場監管總局周一（6日）聯合印發通知，明確提出義務教育階段線上和線下學科類校外培訓收費，屬於非營利性機構收費，依法實行政府指導價管理，由政府制訂收費標準和浮動幅度，並按程序納入地方定價目錄。

名為《關於加強義務教育階段學科類校外培訓收費監管的通知》提出，要科學制訂收費標準，除按線上和線下分類，又以班型分為10人以下、10至35人、35人以上三種。標準課程時長線上為30分鐘，線下45分鐘，實際時長不同者，按比例折算。要建立收費政策評估和動態調整機制，適時調整收費標準。

通知又要求，培訓機構在政府制訂的收費標準和浮動幅度內，確定具體收費標準。各地制訂的浮動幅度，上浮不得超過10%，下浮可不限。各地市場監管、教育、發展改革等部門要依職責加強監督。同時設立投訴舉報渠道，依法嚴厲查處超過政府指導價收費，採取分解收費項目、重複收費、擴大收費範圍、虛增培訓時長等方式變相提高收費標準，虛假宣傳，價格欺詐以及不按規定明碼標價等行為。