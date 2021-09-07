英兩巡邏艦將赴印太部署制華　至少5年

英國皇家海軍新型巡邏艦添馬號（HMS Tamar）及斯佩號（HMS Spey）於當地時間周二（7日）早上從東南部樸茨茅斯（Portsmouth）出發，準備前往印太地區，並展開為期至少5年的常態部署。外界形容，今次部署具有英國與盟友團結制華的象徵意義，但難以影響區內軍事平衡。

根據計劃，添馬號與斯佩號離開樸茨茅斯後，會進行數天的後期維護工作，如有需要將往法爾茅灣作最後修理。兩艦之後會穿越大西洋，可能到百慕達或附近其他港口補給，再經巴拿馬運河進入太平洋水域。兩艦料訪問美國夏威夷兩天，成為其在太平洋水域的第一個泊靠點，其後再訪印太地區多國。原定上月出發的兩艦因整備需時而延後行程，或未能趕及與航空母艦伊利沙伯女王號在區內會合。

暫未知添馬號與斯佩號會否在南海等爭議水域，執行自由航行任務。關注英國海軍的新聞平台「海軍瞭望」（Navy Lookout）指出，其中一艦將參加明年全球規模最大、由美國主辦的環太平洋軍演（RIMPAC），並與印度海軍展開「康坎」（Konkan）聯合軍演。兩艦的聯合作戰區橫跨非洲東岸至美國西岸，沒有母港，將在印太區域不同港口進行維護及補給等。

分析指，添馬號與斯佩號只配備輕武裝，未見影響區域軍事平衡的能力或意圖，在維護海上安全方面可以發揮的作用亦有限；今次部署主要聚焦於貿易及外交領域，旨在向盟友宣示英國脫歐後長期經營亞太的決心和實力。