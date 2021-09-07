雙颱風24小時內形成　分別移向海南沿岸和福建外海

今年第13、14號颱風「康森」和「燦都」，在不足24小時內於西北太平洋海面形成。以目前路徑預測，康森將吹向廣東西部和海南東部沿海一帶，燦都料周六（11日）至下周一（13日）最接近台灣，周末後福建省外海漁場亦將受影響。

燦都於周二（7日）上午8時於西北太平洋洋面上形成，目前位於菲律賓馬尼拉偏東方向約1,690公里海上，以每小時約10公里速度向西偏北方向移動，強度逐漸加強。台灣的氣象局預報員趙竑表示，燦都移動方向與太平洋高壓及其南方的低壓帶有關，會否吹向台灣仍有不確定性，需再觀察2天。預料周二至周四（9日）台灣天氣晴朗炎熱；周五（10日）當燦都逐漸移近，台灣附近雲量和水氣增多，中南部和各地山區有雨。

至於周一下午2時形成的「康森」，當晚已增強為強熱帶風暴級。預計康森將以每小時10至15公里的速度向西北方向移動，周二日間進入南海東部海面，其後逐漸增強並靠近廣東西部到海南東部沿海一帶。周二上午，康森位於台灣鵝鑾鼻南偏東南方約1,240公里海面上，對台灣沒有影響。至於會否與燦都產生藤原效應（雙颱效應），趙竑表示有待觀察。