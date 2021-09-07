台今增12宗確診　幼稚園群聚關聯病例累計16人

台灣周二（7日）新增12宗新冠肺炎確診病例，分別為8宗本土和4宗境外輸入；確診個案中無新增死亡個案。新北市爆發幼稚園群聚疫情，至今關聯確診病例已累計16人。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在記者會稱，暫時未有提升防疫警戒級別的打算。

指揮中心表示，新增本土個案為1男7女，年齡介乎未滿5歲至50多歲。其中7宗個案出現在新北市，另1宗在台北；其中6名確診者已知感染源，1人關聯不明，其餘1人仍在調查中。新增境外輸入病例為3男1女，年齡由10多歲至40多歲，分別來自印度、日本、馬來西亞和非洲國家賴索托。至今台灣累計16,047人確診，當中837人死亡。

對於有專家建議群聚疫情除進行核酸檢測，也應檢驗血清抗體，陳時中指目前已初步展開相關檢測，有人有抗體，基因排序周三（8日）有結果，是Delta或其他變種病毒的可能性較大。至於是否會給家長和老師接種疫苗，陳時中表示會進行評估。對新北市長侯友宜建議將防疫警戒上調回三級，陳時中認為，假如新北沒有控制住疫情才會考慮，目前最重要是做好疫調和查出密切接觸者。