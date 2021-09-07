美航母入南海　解放軍轟炸機出擊應對

中美軍事角力繼續白熱化，美國海軍航空母艦卡爾文森號周日（5日）已經由西太平洋駛入南海，該艦特別之處是配備隱形戰機。巧合的是，中國解放軍當天向台灣西南空域出動19架各類型軍機，當中包括轟炸機，未知是否針對卡爾文森號而來。

根據美國國防部周一（6日）發放的照片，卡爾文森號前一天已經位處南海水域，期間展開日間及夜間飛行任務。該艦上月2日離開母港加州聖迭戈海軍基地支援全球海事安全行動，同月28日到訪日本橫須賀海軍基地。美軍沒有透露卡爾文森號在南海的行動詳情，僅表示它現時在第7艦隊行動區展開例行部署，目的是加強與盟友及夥伴的合作性，並作為一支快速反應部隊，支援一個自由及開放的印太地區。

值得一提的是，卡爾文森號是美國海軍首個航空母艦打擊群，部署時配備F35C隱形戰機及CMV22B艦載運輸機。該艦上月26日與英國皇家海軍航空母艦伊利沙伯女王號在菲律賓海展開聯合行動，前者出動4架F35C隱形戰機，後者則派遣4架F35B隱形戰機；F35B與F35C的最大分別，在於它具備短距離起飛及垂直降落的能力。

另外，卡爾文森號抵達南海當天，解放軍向台灣西南防空識別區派出大批軍機，當中包括4架轟6K轟炸機，另有1架運8反潛機、10架殲16戰機及4架蘇30戰機。未知解放軍軍機大規模出擊，是否應對卡爾文森號駛入南海，中美兩國國防部暫未回應。