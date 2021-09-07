新政突降低二手樓貸款額　準業主被迫撻訂損手

上海上月初發布二手樓市場新政，要求銀行新設貸款額度估算方式，變相降低二手樓貸款額。有新婚準業主近日發現，其需再拿出75萬元（人民幣，下同，約90萬港元）支付二手樓首期，導致被迫撻訂，向賣家賠償20%訂金。

上述新政列明，銀行審批貸款時，除需考慮以往的合同網簽價和銀行評估價外，新增由房地產交易中心提供的涉稅評估價，最終貸款額度以三者最低為準。據內地多位銀行業和中介人士指出，涉稅評估價大約是以往貸款額的5折至7折，貸款減少大大打擊二手樓市場交易。

準業主小依（化名）表示，今年5月開始睇樓，至8月選定心頭好，但由於未趕及在新政實施前成交，貸款相當於打五八折。由於她與家人籌不出75萬元，最終置業夢碎。然而，有市民被迫撻訂時，卻遇上賣家不願意協商退款，導致進退兩難。

除了貸款減少外，貸款放款周期亦被拉長，甚至有多間國有銀行已暫停受理二手樓貸款申請。種種樓市「辣招」導致市場交易量急跌。上海鏈家研究院監控數據顯示，8月份上海二手樓成交較按年下跌40%，為今年以來最大幅度下跌。