鄭州雨災致重大財產損失　保險理賠達124億人民幣

河南省鄭州市今年7月因特大暴雨，造成重大人員傷亡和財產損失。中國銀保監會周二（7日）公布最新理賠統計，由7月17日至8月25日，全省已接獲51.32萬宗理賠報案，初步估計高達124.04億元（人民幣，下同，約148.84億港元）。

銀保監會新聞發言人表示，當局截至目前已賠付34.6萬宗理賠案件，賠款68.85億元（約82.6億港元），整體結案率已達67%。其中車險結案率86%，全損秋糧作物賠款進度超過94%。

發言人又指，銀保監會已督促保險等機構，建立完善保險保障應急機制、提高迅速響應，當中要求積極配合地方政府開展救災救治，並加快研究建立保險災害事故分級分層響應機制，明確不同級別災害事故下監管系統、保險公司及有關主體的響應措施。

此外，河南省水利廳、財政廳等部門周一（6日）聯合印發《2021年河南省蓄滯洪區運用補償工作方案》，就今次雨災明確補償範圍、對象及標準。方案涉及3市8縣，以及具有蓄滯洪區內常住戶口的居民，其中「農作物」方面按前三年同季主要農作物平均產值的70%補償，「住房」按照主體部分水毀損失的70%補償。