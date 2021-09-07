台富商勾結警員偽造文書　判囚2年2個月

台灣佳和集團董事長翁茂鍾，涉嫌與多名法官不當接觸被查。翁在9年前亦因炒股案被判刑1年、獲准以2,196小時社會服務令代替，未料他勾結警方幹部、員警等造假資料，今年5月底被檢察官起訴、收押。案件周二（7日）在台南地方法院宣判，法院依偽造文書罪，判處翁茂鍾2年2個月有期徒刑。

案情指，翁茂鍾在2002年間聯合股市人士炒作佳和集團股票，並在媒體散布不實消息。法官以翁違反證交法及商業會計法等罪，多罪併罰判刑1年，可以社會服務代替。但調查人員發現，翁茂鍾在2012年1月至9月就完成所需社會服務時長，加上當時有人目擊翁在未到場下，簽到簿上卻有簽名，懷疑紀錄不實。

檢方調查認定，翁茂鍾涉嫌與楊姓副所長共謀，明知翁並未實際社會勞動，卻在簽到表冊上不實記載，使翁得以提前將應執行的勞動服務時數執行完畢，涉犯公務員登載不實文書、違法不執行刑罰等罪，依法將2人提起公訴。另有11名警員緩起訴3年。

案經台南地方法院審理後於周二下午宣判，除了翁被判囚外；楊姓警員判囚1年10個月，緩刑4年，並於判刑確定6個月內向政府支付50萬元新台幣（約13.5萬港元）。

今年1月，翁茂鍾與公懲會前委員長石木欽等多位司法官因有不當往來及送禮、飲宴，被爆出有27本詳列與司法官、警方、民代等往來的筆記本，籠絡名單逾200人，重創台灣司法獨立形象。