女子遇害後被藏屍行李箱　警方懸賞追緝兇手

江西省吉安市泰和縣周二（7日）發生一宗重大刑事案件，一名男子攜帶行李箱欲乘搭的士時，但因司機發現行李箱傳出惡臭及滲出血水後，突然跑離現場。警方接報後到場勘查，遂發現行李箱內藏有一具女性屍體，目前正懸賞通緝逃走的男子。

內媒報道指，涉事男子當日身穿黑衣，他拖着一個黑色行李箱，在路邊攔停的士後欲將行李箱放進車尾箱。但據消息人士指，當時的士司機的士司機下車查看及幫忙，正準備將行李箱放入車尾箱時，突然聞到一陣臭味，並發現有血滲出及幾滴血，遂詢問對方並要求打開行李，未料後者不作回答便跑走。

經警方勘查，33歲男子謝磊有重大作案嫌疑，他是陝西省寧強縣大安鎮桑樹灣村人，並呼籲各單位和廣大市民提供線索，提供有效線索直接破案者將可獲3萬元人民幣（約3.6萬港元）獎勵。至周二晚上，泰和縣公安局工作人員表示，暫不方便對外透露案件情況。

內媒事後聯繫桑樹灣多名村民，他們表示謝磊很少在村裏出現。謝磊的一名初中同學表示，他和謝磊已有超過10年沒有見面，「初中時就不怎麼愛讀書，喜歡打架」。村支書則表示，謝磊沒有升上高中，很早就外出打工，這幾年都較少回鄉，目前還沒有成家立室。