內地女花5萬人民幣學魔法　律師稱疑受騙

來自安徽省的劉小姐今年初花費5萬多元（人民幣，下同，約6.1萬港元），於江蘇南京市一間培訓機關報讀魔法、通靈等課程，學習放血召鬼、與動物通靈等魔法，但其後發覺貨不對辦，要求退費卻遭拒。江蘇律師吳波表示，這類課程內容是封建迷信，因此合約無效，經營者可能涉嫌詐騙犯罪。

平日對占卜、魔法較感興趣的劉小姐表示，今年初在網上搜尋到該「魔力秘境」公眾號，聲稱學習魔法可以改善財運和愛情運，她便從今年1月到8月報讀名為「魔力秘境」的課程。從上課畫面所見，負責人周某稱，可以通過魔法召喚鬼魂，又教授通過放血與人建立契約。課程還邀請所謂的境外專家傳授動物通靈術，方法是通過照片體驗動物的訊息。

劉小姐稱，課程學費高昂，4個小時的動物溝通課收費3,000元（約3,660港元）。培訓機構網站又銷售各類魔法道具，一小瓶「聖水」索價498元（約609港元）。經查，提供課程的公司名為南京聖五芒星文化傳播公司，「魔力秘境」公眾號則由南京夢哲客珠寶公司經營，但2間公司均沒有在註冊的地址辦公。上周五（3日）內媒記者與劉小姐終於找到公司的實際辦公地點，面對有關魔法課程的質疑，工作人員僅回應學習效果是因人而異。

同日記者前往南京市玄武區人社局，工作人員表示，聖五芒星公司開展培訓業務並未備案，於是建議記者向市場監管部門了解。玄武區市場監管局工作人員告訴記者，經初步調查認為，「魔力秘境」屬於搞封建迷信，涉嫌刑事犯罪，已將劉小姐的舉報按正常手續交予公安機關。