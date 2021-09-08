燦都增強為超強颱風　康森進入南海東部

熱帶風暴「燦都」已增強為超強颱風，並持續逼近台灣。截至周三（8日）凌晨2時，燦都中心位於鵝鑾鼻東南偏東1,500公里，台氣象局認為，若燦都的路徑和速度不變，當地最快周四（9日）晚至周五（10日）發布海上和陸上颱風警報，周末最接近，受影響地區以東南部、恒春半島和南部為主。

台灣的氣象專家吳德榮表示，燦都受太平洋高壓導引，路徑將偏西轉西北偏西移動，不排除有直接吹襲台灣的可能。台氣象局長鄭明典在Facebook發文稱，燦都增強速度較早前吹襲美國的颶風「艾達」更驚人，提醒要謹慎應對。大陸氣象局周二表示，燦都將以每小時15公里左右的速度向偏西轉西北方向移動，周四強度開始減弱，當逼近台灣後，或穿過巴士海峽移向廣東及福建沿海一帶。

至於強烈熱帶風暴「康森」，預計於周四上午穿過菲律賓呂宋島中部進入南海東部海面，強度逐漸增強，周五向海南島東部一帶沿海靠近。受康森影響，南海中部、北部海域和海南島自周四至下周一（13日）將有強風暴雨天氣。周二下午，海南省提醒受影響海域漁船要在周四上午前回港避風。深圳市氣象台預計，當地周三至周四午後或有局部地區性雷雨；本周末受康森外圍氣流影響，局部地區有大雨到暴雨，沿海高地和海區最大陣風6至7級；展望下周日（12日）起轉為多雲炎熱，有短暫陣雨或雷陣雨。