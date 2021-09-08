內地刊發整治腐敗意見　倡建行賄人黑名單

中央紀委國家監委近日聯同中央組織部、中央統戰部、中央政法委、最高人民法院、最高人民檢察院刊發意見，部署進一步推進受賄行賄一起查，內容提到要開展研究對行賄人作出市場准入、資質資格限制等問題，探索推進行賄人「黑名單」制度。

該意見指出，行賄人不擇手段「圍獵」黨員幹部是當前腐敗案增加的重要原因，因此要多措並舉提高打擊行賄的精準性及有效性。在查處行賄行為方面，重點包括多次行賄、巨額行賄以及向多人行賄；黨員和國家工作人員行賄；在國家重要工作、重點工程、重大項目中行賄；在組織人事、執紀執法司法、生態環保、財政金融、安全生產、食品藥品、幫扶救災、養老社保、教育醫療等領域行賄；以及實施重大商業賄賂。

意見要求紀檢和審判機關根據職能職責履行查處行賄行為，加大查處力度和堅決立案；嚴格行賄犯罪從寬情節的認定和適用刑罰，加大財產刑運用和執行力度；認真追贓挽損，追繳非法獲利，沒收、追繳或者責令退賠行賄所得的不正當財產利益等。

同時，紀檢和審判機關在履行職責過程中，既要嚴肅懲治行賄，又要充分保障涉案人和企業合法的人身和財產權益，保障企業合法經營；嚴禁濫用留置、搜查、技術調查、限制出境、拘留、逮捕等措施，嚴禁超範圍查封、扣押、凍結涉案人和企業的財物，務求要採取辦案措施對企業合法正常生產經營的影響降到最低。