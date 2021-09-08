貨拉拉跳車案周五開庭　被告遭強行指派律師

湖南長沙女子車莎莎今年2月經貨運平台貨拉拉（香港稱「Lalamove」）召車搬家，行車途中跳車身亡。司機周某春涉過失致人死亡罪遭刑事拘留，3月3日被批捕。周男的妻子李女士近日投訴長沙市法援中心強行為其丈夫指派代表律師，又呼籲法庭依法判決，早日還其丈夫自由。案件將於周五（10日）開庭。

長沙市高新區公安分局今年3月發出的案情通報稱，2月6日下午3時許，周男通過貨拉拉平台接到車莎莎的訂單，當晚9時許兩人見面後，因車資和路線問題發生爭執。在前往目的地途中，車女提出車輛偏航要求停車，但未獲周男理會。車女之後將身體伸出窗並墮車，周男於是停車報警。車女其後傷重身亡。

長沙市岳麓區檢察院於上月13日以周男涉嫌過失致人死亡罪，向岳麓區法院提起公訴。惟李女士透過微博發文稱，家屬自行委託的律師在申請會見其丈夫時遇阻礙；又認為長沙市法援中心指派的律師未履責，於是申請撤銷法援律師。長沙市司法局上月31日回應李女士投訴一事，指審查後認為投訴符合規定，決定受理。

此外，李女士早前指事件是意外，又希望得到車女家屬的諒解。惟車女的父親認為，女兒不會無故跳車，不會接受道歉和調解。