華籲美加強低碳合作　穩定雙邊經貿關係

商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文在福建廈門第21屆中國國際投資貿易洽談會期間，周三（8日）在中美省州綠色低碳合作研討會暨對接會開幕式上發表演講。他指出，中美在綠色低碳領域有共同點，應攜手彈好「合奏曲」，加強合作離不開健康穩定的雙邊經貿關係大環境；又指單邊主義和貿易保護主義不僅損害兩國利益，也不利於全球經濟復甦。

王受文表示，事實早已證明中美經貿關係的本質是互利共贏，兩國作為世界上兩個最大經濟體，加強經貿合作不僅對兩國經濟和人民有好處，對世界經濟增長也有舉足輕重的作用。他提到，中美關係正處在一個重要關口，雙方應積極發揮經貿關係「壓艙石」和「穩定器」作用，加強合作並管控分歧，推動中美經貿關係早日回到正軌，在互惠互利的基礎上取得更大發展。

王受文又指，中國正制訂實現雙碳目標的路線圖；美國拜登政府重返《巴黎協定》，宣布新的碳減排目標；中美今年4月發表《應對氣候危機聯合聲明》，繼續探討未來10年的具體減排行動。他認為，中美開展綠色低碳合作，既是實現兩國各自減排目標的有效路徑，也是加強中美經貿合作的重要領域。

另外，中共中央政治局常委、國務院副總理韓正周二（7日）在北京通過視像方式，會見訪華的聯合國氣候變化格拉斯哥大會候任主席岑浩文（Alok Sharma）。韓正表示，氣候變化需要全球團結一心、攜手應對，希望大會發出堅定維護多邊主義、促進氣候行動的強力政治信號，倡導各方將目標轉化為具體政策和行動。岑浩文則表示，希望與中方拓展氣候融資、能源、碳交易等領域交流合作，願與中方加強對話協調。