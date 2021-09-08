新校未建成已開學　安全成疑遭叫停整改

安徽省蚌埠市懷遠縣的禹王中學支湖校區仍未建成，但日前已經開學，有家長投訴校區環保不達標，擔心孩子安全和甲醛問題。蚌埠市政府網站周二（7日）消息指，已成立調查組核實情況，整改驗收若不合格，所有師生將搬回老校區上課。

部分家長上周四（2日）赴縣信訪局反映禹王中學支湖校區環保不達標、安全措施不到位的問題。有家長稱，這個新校區仍在建設中，近千名孩子開學後要在施工樓內上課，大家擔心孩子安全和甲醛問題。校方當時回應質疑稱符合規定，上級領導在督辦。

懷遠縣教育體育局回應稱，高度重視禹王中學支湖校區開學報到時校區建設未完成的情況，已立即成立調查組核實。縣教育體育局、縣生態環境分局偕禹王中學代表在現場視察，並與家長代表溝通達成一致意見。

當局指出，上月31日開學當天未發現學生暈厥、身體不適等一系列問題，縣教育體育局已派駐專項調查組，進駐支湖校區開展工作，在現場督導問題整改。當局亦安排支湖校區調整休息時間，藉此清運建築垃圾、美化環境、把施工區與教學區隔離等。整改完成後，要由住建、環保、教育等部門現場驗收合格才可重啟教學，如不合格不得復課。