華山分屍案更一審　兇手判囚終身

台灣台北市華山草原2018年發生的射箭教練姦殺肢解女學員案，震驚全台。兇手陳伯謙一審被判死刑後上訴，二審改判無期徒刑。高院更一審周三（8日）維持無期徒刑的判決，陳聞判時面無表情；死者父親則批評「沒有天理」，表示將會上訴。

台灣的高等法院刑庭發言人連育群表示，更一審合議庭委託台灣司法心理學會製作心理鑑定報告，並鑑定證人意見等，認為藉由矯正機關施以心理治療、生命教育課程等，陳伯謙仍有教化可能，因此就他所犯強制性交並故意殺害高姓女學員，只能選擇酌情判處無期徒刑、褫奪公權終身。死者父親聞判後直斥陳「可惡的殺人魔，把人分屍並做標本，竟然沒判死刑，沒有天理」。全案仍可上訴。

案情指，陳伯謙2018年5月在華山草原上搭建「野居草堂」，推廣傳統弓道技藝並作傳統文化教學，高女報名參加課程。她在5月31日與陳男等人聊天飲酒至深夜並醉倒，至翌晨遭陳男侵犯，酒醒反抗時再遭對方勒頸致死。陳男事後將她分屍，切下其左側乳頭及外陰部製作標本留念。台北地方法院翌年一審宣判，依強制性交故意殺人罪判陳男死刑，陳男不服上訴扭轉判決。