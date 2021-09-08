菲警檢6億港元冰毒今年最多　擊斃4中國疑犯

菲律賓警方周二（7日）在連串緝毒行動中，共繳獲重580公斤冰毒，價值逾39億比索（約6億港元）。行動中，警方分別擊斃4名和逮獲3名中國男子。當地報道稱，當日合共繳獲的毒品是菲律賓今年以來最多。

菲律賓國家警察總長埃利亞扎爾（Guillermo Eleazar）在新聞發布會上稱，當日上午11時半左右，警方聯同緝毒署特工和海關局在三描禮士省一處度假村開展緝毒行動，期間遭4名中國疑犯持槍反抗。雙方其後駁火，疑犯試圖逃走但最終遭警員和特工當場擊斃。執法人員當場搜出約500公斤冰毒，同時繳獲4把槍、4部手機、2本中國護照和1輛越野車。警方相信，該批毒品經重新包裝後，將被分發到全國各地。

報道指，被擊斃的疑犯全部來自福建省，年齡介乎49至60歲。警方相信他們是一個大型販毒組織的成員，該組織活躍於馬尼拉、呂宋島等地。菲律賓緝毒署署長比亞努耶瓦（Wilkins Villanueva）表示，被擊斃的疑犯之一徐某，是當地被長期監視的主要毒販。緝毒人員早前假扮買家向徐某的組織購買毒品，促成了這次緝捕行動。

同日，另外3名中國籍疑犯亦在巴丹省落網，警方搜獲80公斤的冰毒。被捕各人年齡介乎37至49歲，同樣來自福建，現居於馬尼拉華人區。埃利亞扎爾表示，警方將持續開展後續行動，把徐某的販毒組織成員一網打盡。