幼稚園群組增至23人確診　社區清空住戶集中隔離

台灣周三（3日）新增9宗新冠肺炎確診病例，7宗本土個案全部來自新北市，其中6人同住一社區，為板橋區幼稚園群聚疫情的關聯和社區感染個案。台流行疫情指揮中心指揮官陳時中在記者會表示，新北幼稚園相關個案已完成10宗病毒排序，結果顯示均為Delta變種病毒，但與早前長榮航空機師個案的病毒排序不同。

當日新增本土個案為2男5女，年齡由30歲至80多歲，其中6人已知感染源，餘下1人來源不明。新增2宗境外輸入個案分別為50多歲英國男子和30多歲埃及男子，後者為早前確診幼稚園學童的父親，他與另一確診的台大醫院麻醉護理師居住於同一社區。目前社區已清空並進行消毒，400名住戶將安排入住集中檢疫所。截至目前，幼稚園群聚感染相關個案增至23人，包括幼稚園教師、學童、家長及同社區居民。

據台媒報道，被清空社區早上仍有零星住戶從外返回。有住戶稱，周二（7日）晚才知有篩檢一事，早上從媒體得悉社區要清空。由於大廈進出不用掃碼，有住戶擔心較難掌握一些訪客或已離開住戶的去向。另有消息指，因應疫情升溫，新北市長侯友宜周三將決定要求食肆禁止堂食，板橋日間護理服務暫停14天，公共場館包括運動中心、藝文場館等亦同步關閉。