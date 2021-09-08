因雨災停運　鄭州地鐵下周分階段恢復營運

河南省鄭州市今年7月20日暴雨成災，洪水湧入鄭州地鐵站造成多人死亡，鄭州地鐵全線網因而停運。內媒周三（8日）從鄭州地鐵公司獲悉，鄭州地鐵將於下周日（12日）及下周三（15日）分階段恢復載客營運。

其中1號線、2號線一期（劉莊站至南四環站）及城郊線，將於下周日率先恢復載客營運；2號線二期（賈河站至劉莊站）、3號線、4號線及5號線，則於下周三恢復載客營運。而14號線一期因設備更換等問題，暫未具備恢復營運的條件。

恢復營運初期，1至5號線營運時間為早上6時至晚上11時，繁忙時間行車間隔約5至6分鐘，非繁忙時間則介乎7至10分鐘；城郊線營運時間為早上6時至晚上10時，繁忙時間行車間隔約10分鐘，非繁忙時間約14分鐘。

鄭州地鐵線網除14號線一期外，全部於上月19日前實現空載運行，至上周六（4日）完成1至5號線及城郊線的專項安全營運評估。鄭州市疫情防控通告要求，乘客進站必須全程戴口罩，核驗健康碼、測溫正常後才可乘搭地鐵，不可在車站內聚集，鄭州地鐵將持續為公共區域消毒。