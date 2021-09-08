內地淨網3個月　刪逾40萬條低俗有害訊息

內地多個部門根據全國掃黃打非工作小組部署，今年6月起共同開展「淨網」集中行動，截至上月底共查辦822宗涉網絡行政和刑事案件，刪除40多萬條低俗有害訊息，取締關閉4,800多個網站；並督促網站平台清理逾2,000萬條低俗有害訊息，處理逾800萬個違法違規帳號。

全國掃黃打非辦公室公布部分案件案情，其中浙江金華查辦「匠人風」網站傳播淫穢物品案，發現涉案者以「素材」、「高清」等關鍵詞，通過網絡購物平台招攬客戶，再引流至社交平台私下交易，引誘他們充值後通過雲盤分享淫穢物品。案中涉及8,000多部淫穢影片、5萬多張淫穢圖片，客戶逾10萬人，包括大量未成年人士。主犯江某某近日被判囚6年，另一同黨則被判囚3年。

另外，浙江舟山搗毀一個一對一真人網絡直播淫穢表演平台，抓獲107名疑犯，並對66人採取刑事強制措施，3個月涉案資金達3,600多萬元人民幣（約4,330萬港元）。四川遂寧偵破利用淫穢影片猥褻未成年人案，疑犯查某某利用社交軟件冒充學生與未成年女學生聊天，引誘或威脅她們拍攝裸露照片和影片，並通過論壇等傳播，目前已被拘留。

淨網行動亦針對飯圈亂象、青少年沉迷網絡遊戲、互聯網數據安全等問題。全國掃黃打非辦公室負責人表示，目前價值導向偏差、低俗色情等問題仍未徹底遏制，妨礙青少年健康成長的不良內容仍不時出現，集中整治工作要持之以恆。