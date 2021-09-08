內地改善資源配置　為中小學教師減負

內地教育「雙減」政策成為近期焦點，在周三（8日）教育部舉行的記者會上，有記者問有關政策會否令教師的壓力和負擔增加。教育部教師工作司司長任友群回應，該部門高度重視教師的負擔，未來將進一步優化教師資源配置，推動教師減負有效落實。

最新統計數據顯示，全國教師總數已經超過1,790萬人，較去年增加近61萬人；其中特教教師增加6.11%，幼兒園教師增加5.44%，專上學院教師增加5.34%。今年以來，共有191萬人次通過認定獲得教師資格證書，較去年全年增加28.7%。

此外，去年義務教育的財政性教育經費為2.24萬億元人民幣（約2.68萬億港元），當中63.9%用於教職工工資福利支出。財政部科教和文化司副司長胡成玉強調，教師工資福利佔教育經費較大部分，是為了確保教師的平均收入水平，不低於當地公務員。

談到減負問題，任友群明確表示，教師減負，減的是與教書育人無關的負擔。2019年，中央辦公廳、國務院辦公廳曾提出意見，要求清和理規範校內與教育教學無關的工作，讓教師從繁重和不應該承擔的事物中釋放出來，從而激發他們的動能和教育熱情。近2年，各地紛紛推出減負清單、黑白名單，並建立統籌規範的相關制度。

但任友群同時強調，教師在教書育人上的投入都是應該的，而不是負擔。新學期，雙減啟動，其總體目標是讓學校的教育教學質量得到進一步提升，課後服務能夠滿足學生的大部分需求。這要求老師要在提高功課質量和課後服務水平上多下功夫。