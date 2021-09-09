造謠遭中國警察綁架　外籍教師限期離境

四川大學匹茲堡學院一名美籍女教師，早前從成都前往甘孜藏族自治州旅遊，疑因不滿當地的新冠肺炎防控政策，在網上造謠稱被中國政府人員「綁架」。內媒周三（8日）報道，該教師已被大學解僱，並被處限期離境。

涉事女子歐戴爾（Emily Jane O'Dell）上月初到甘孜藏族自治州旅遊，但不滿當地的防疫政策，在Twitter發表充滿種族主義色彩的言論，稱「我認為美國或應把所有在美華人都綁起來，把他們從所有酒店趕出來，不准離家，畢竟新冠病毒源自武漢」。她又聲稱，被中國政府人員綁架，有20多個警察來抓她，又形容嘗試溝通的女警為「殺人狂」，更向美國大使館及海軍陸戰隊求救。

報道指，由於歐戴爾的言行造成惡劣影響，四川大學匹茲堡學院上月12日決定與她解聘。依據《中華人民共和國出境入境管理法》第81條的相關規定，她已於上周四（2日）從上海離境返回美國。據報，歐戴爾原在匹茲堡學院任助理教授，從事埃及與古代西亞研究，過去亦曾在哥倫比亞大學、哈佛大學等著名學府任教，並在多份知名報章撰文。