涉非法網售火柴槍　江蘇男稱不認罪

江蘇省連雲港市一名男子在網上平台出售火柴槍，被鑑定為槍枝，去年被廣東省珠海市警方刑拘。內媒周二（7日）從家屬及律師處獲悉，該男子因涉嫌非法買賣槍枝罪被公訴，案件將於周五（10日）在珠海市金灣區法院開庭審理，但他認為「只是懷舊玩具」，表示不會認罪。

珠海市金灣區檢察院指控，涉案男子高某於2018年4月至5月，將「長管後擊」、「外管後擊」以及「大腚後擊」等多個型號的8支火柴槍出售給司某林，並根據對方所留的收貨地址發貨至郝某輝的店舖。上述火柴槍經鑑定後，證實是以火藥為動力發射彈丸的自製槍枝。高某去年7月被刑拘，翌月由珠海市公安局高欄港分局逮捕，同年12月取保候審。

高某於1989年出生，是退伍軍人，2015年開始在家開網店，主要賣懷舊玩具，之所以會賣火柴槍，是因為自己小時候玩過；又指貨源是從淘寶網上找來，也是在淘寶網上出售。他表示，其出售的火柴槍屬中低檔次，售價較便宜，最貴只是100多元人民幣（約120港元），利潤不高，而且「打響了火柴棍能往前飛最多兩米左右」。

高某又稱，連雲港民警2018年曾來他家檢查，說不准賣玩具槍，他就再沒出售火柴槍，但至去年突然在街上被來自廣東珠海的民警帶走。他承認自己售賣火柴槍，但不承認有罪，稱「這是民間很常見的懷舊玩具」。其代表律師周玉忠表示，將為當事人作無罪辯護。