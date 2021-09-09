犯罪團夥東海非法捕撈　涉額逾7500萬人民幣

犯罪團夥在東海非法捕撈，其中的涉案人員指認現場。

今年5月1日至7月31日為東海禁漁期，浙江台州臨海市公安局周三（8日）表示，當局聯合省海警局搗破一個在東海海域集捕撈、運輸、銷售為一體的非法捕撈犯罪團夥，共拘捕84人，涉案金額超過7,500萬元（人民幣，下同，約9,000萬港元）。

警方表示，5月下旬在臨海市沿海海域發現多條外省籍漁船入海捕魚，省海警局、臨海市公安局等成立專案組，經過近兩個多月研判，發現一個以王某興為首的非法捕撈犯罪團夥，涉違反國家規定在臨海、舟山海域一帶組織漁船在東海捕魚。

至今年7月25日，當局趁颱風「煙花」來襲，海上船隻返港避風期間出動逾百名警力，分別在臨海、舟山等地統一收網，現場拘捕王某興等84人，查封5艘外省籍漁船、扣押涉案車輛2輛、漁具100餘套，凍結銀行帳戶資金約30萬元（約36萬港元）。

經查明，該團夥「幕後老闆」王某興、陳某軍等人為牟取利益，在明知處於禁漁期期間，使用對講機、衞星電話聯繫等方式，組織多艘漁船非法捕撈水產品，並以塗改船號、關閉定位系統等方式逃避偵查，僅兩個月就非法捕撈水產品達150萬公斤。