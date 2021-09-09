警破製售假冒Dyson電器團夥　涉全國30省市區

江蘇省無錫宜興市警方近日成功破獲一宗生產、銷售假冒Dyson（內地譯「戴森」）品牌風筒、捲髮器的案件，製假售假犯罪鏈條涉及全國30個省市區，涉案金額高達8,000多萬元（人民幣，下同，約9,600萬港元）。

警方表示，今年3月接獲民眾舉報，早前在電商平台看到有Dyson推出優惠活動，平時售近3,000元（約3,600港元）的風筒減至1,700元（約2,040港元），惟購買後只用了幾次，就發現風筒開關失靈。警方透過專業機構鑑定後，發現涉事風筒為假貨，並成立專案組偵查。

經過2個月調查，警方發現一個以孔某為首的22人特大製售假犯罪團夥，橫跨廣東、上海等3省市。警方抽調150名警力，同步趕赴上海、廣州、韶關等6地集中收網，一舉搗破6處製假及售假據點，拘捕22人，扣押假冒Dyson風筒等成品共計7,000多個。

據孔某供述，他夥同沈某等4人從網上購買風筒零配件自行組裝，將成本300元（約360港元）的假冒Dyson風筒賣給下家，後者經層層加價後，在各電商平台上以1,700至2,000元（約2,400港元）不等的價格進行售賣。