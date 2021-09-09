電動車驗車濫收排氣檢測費　車主盼完善法規

電動車市場日趨蓬勃，問題也不斷出現。江西省九江市電動車主王先生，近日辦理車輛年檢時，竟被收取「尾氣檢測」（即廢氣排放檢測）費用。但王先生質疑有關收費不合理，原因是他的電動車沒有引擎，也沒有死氣喉，根本無法做檢測。

內地官媒周二（7日）播出電視節目，指王先生得悉年檢費要260元人民幣（約312港元）時，向車輛檢測站工作人員表示電動車理應不含尾氣檢測費，但對方稱所有新能源車都要收費，否則做不了年檢。

王先生之後向當地其他檢測站查詢時，但回覆也相同。有當地車輛檢測站職員向記者解釋，由於該地區新能源車數量較少，且多數未到年檢期限，所以檢測站沒針對新能源車設立檢測標準和收費。

當地市場監管局表示，這類將汽車年檢項目統一打包銷售的現象，屬於綑綁銷售。今年8月底，市監總局曾發布關於新能源車檢測收費的公告，要求車輛檢測機構要根據新能源汽車結搆特點，設立真實合理的檢測收費項目。據了解，車輛年檢主要包含安全和環保檢測兩大類。業內人士稱，根據純電動車的特點，年檢不需要做環保檢測的項目。

官媒節目中走訪了上海、蘇州、杭州等多個城市的車輛檢測站，發現多數檢測站對純電動車年檢已不再包含環保檢測。此外記者也了解到，不少車主認為新能源車檢測可進一步完善，例如加入對電機狀況和電池安全等檢測項目。