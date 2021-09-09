內地昨增28宗確診　首個mRNA疫苗廠房下月投產

內地周四（9日）通報前一日新增28宗新冠肺炎確診病例，全部為境外輸入。近日內地第一間生產mRNA疫苗的廠房在雲南玉溪市建成，預計下月正式投產，每年可生產2億劑疫苗。

報道指，該mRNA新冠疫苗由軍事科學院軍事醫學研究院、蘇州艾博生物科技有限公司和雲南沃森生物技術股份有限公司共同研製，廠房投資額5.2億元人民幣（約6.3億港元）。mRNA疫苗是目前全球公布的三期臨床試驗結果中，保護率最高（95%）的疫苗。由於其研發技術門檻高，目前除中國外，全球只有美國和德國研發的少數mRNA疫苗品種進入臨床研究階段。

報道又稱，國產mRNA疫苗具3大優勢，分別是疫苗抗原靶標選擇更為精確，誘導產生的中和抗體特異性高；國產化水平高，產能可滿足需求；可在室溫保存一周或在4℃長期保存，冷鏈儲存成本低。

過去一日新增的境外輸入病例分布為，雲南17宗，廣東4宗，上海、福建各2宗，浙江、湖北和四川各1宗；同日新增9宗無症狀感染個案，均為境外輸入。內地至今累計95,111人確診，當中4,636人病亡。