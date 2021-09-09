美魔女家屬願對受害人賠償　死者遺孀拒接受道歉

害死7條人命、逃亡20年的「美魔女」勞榮枝，周四（9日）被江西南昌中級人民法院一審判處死刑。案件受害人之一木匠陸中明的遺孀朱大紅周三（7日）特別從安徽趕到南昌。她表示宣判後將和孩子帶着判決書去給丈夫上墳。至於勞的二哥勞聲橋則表示，對被害人和家屬深表歉意，即使「把我的房子賣了，也要賠給人家」。但他仍堅信妹妹不會如此兇殘。

1999年，法子英與女友勞榮枝色誘男子殷某到出租屋綁架，為逼其交出財物，法男當場威脅殷某要殺一個人給他看。陸中明其後被勞榮枝以做工為名，誘騙到出租屋，其後更被殺害肢解，其殘肢藏於雪櫃之中。同年12月，法男被處決，但陸的家屬卻未獲任何民事賠償。朱大紅過去20年來，靠在酒店打工獨力撫養3名孩子，一邊不時向公安打聽勞的案件進展。

去年12月，勞首次開庭時，朱大紅曾當庭質問她為何要殘殺無辜。勞當時向朱微微鞠躬，為自己怯弱不敢面對、逃亡多年沒有投案感到抱歉，願意傾盡所有賠償。但朱表示，一條生命不能用一句道歉補償，她希望法院公正裁決，對勞榮枝予以嚴懲。

勞聲橋周三曾稱，他堅信妹妹不會殺人，並願意主動幫助妹妹完成民事賠償。惟家屬至今未獲得會見機會，即使是通書信的請求也被有關部門拒絕。據知，江西省南昌市公安局官方微博曾發通報稱，勞榮枝分別以口頭和書面形式向公安機關提出，拒絕親屬與南昌警方接觸，希望家屬擺脫陰影；同時拒絕家人為其聘請律師，向政府申請法援。