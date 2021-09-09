雙颱逼近大陸要求5地加強防範　台灣最快晚上發海警

隨着颱風康森和燦都逐漸西移，周三（8日）上午8時至周四（9日）上午6時，大陸浙江、福建、雲南等地出現分散性大雨或暴雨，局部地區更有大暴雨（100至127毫米）；內蒙古、黑龍江、吉林、遼寧、北京等地也出現中到大雨；其中吉林、遼寧及甘肅局部地區出現雷暴大風和冰雹。大陸防汛抗旱總指揮辦公室周三（8日）向海南、福建、廣東、廣西、浙江省下發通知，要求高度重視颱風防禦工作。

據大陸中央氣象台網站周四消息，康森周四早上5時位於海南省三沙市西沙永興島東偏南方約700公里海面，風力增強，中心附近最大風力10級（每秒25米），中心最低氣壓985百帕（hPa）。預計康森將以每小時約15公里的速度向偏西方移動，周六（11日）轉向西北方向，逐漸靠近廣東西部到海南島南部沿海一帶，其後風力逐漸減弱。

至於周三已增強為超強颱風的燦都，周四上午5時位於台灣鵝鑾鼻東南方約1,090公里海面，目前中心附近最大風力有17級以上（每秒67米），中心最低氣壓為915hPa，料以每小時20公里左右的速度向西偏北方向移動。台氣象局預測，燦都周五進入巴士海峽後或較原先預期更早北轉，可能從台灣東部附近海域北移，也不排除登陸台灣或從台西部海域掠過，當地或最快周四晚上發出颱台海上警報。台東客輪公司周四已公告周五至周六往返台東與離島的航班取消。

大陸防汛抗旱總指揮辦公室周三強調，由於康森和燦都路徑和強度尚存不確定性，防禦難度高，上述5省區要密切監視颱風發展動態，加強會商研判和應急值守。通知又要求各地區及時組織船隻回港避風；提前落實防範洪水、山泥傾瀉和市內水浸等措施；以及提前關閉沿海旅遊景區和地盤，視情況停航、停課、停業、停產、休市。