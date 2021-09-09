田灣核電站機組誤發警報　經核實無輻射或污染

國家核安全局官網周三（8日）通報稱，8月27日，位於江蘇連雲港的田灣核電站6號機組發出警報，後經工作人員核實，是監測儀表出現故障導致誤發，系統其後恢復正常運作。過程中，機組處於安全狀態，現場放射性劑量率正常，無人員受輻射，無環境污染。根據《國際核與輻射事件分級手冊》，該事件被界定為0級。這次是該核電站3個月內第二次發生同類事件。

通報稱，當日田灣核電站6號機組處於98.6%Pn功率運行模式。上午7時46分，機組閃發6M2KRT019MA監測儀表訊號「控制室進風間空氣γ劑量率2級報警」，主控室通風自動切換至應急過濾管路運行，風機6M2DVC001ZV聯鎖啟動。經核實，機組冗餘設計的控制室進風空氣γ劑量率監測通道6M2KRT018MA顯示無異常，現場測量放射性水平正常，判斷証監測儀表出現故障，誤發警報。

5分鐘後，操作員停運應急過濾管路風機，將主控室空調系統切換回正常通風運行。事後營運單位已更換出現故障的監測儀表，並組織儀表換型替代改造工作。

通報稱，上述事件滿足《核動力廠營運單位核安全報告規定》中運行階段事件報告準則中，對導致反應堆停堆保護系統和專設安全設施自動或手動觸發的事件的要求，將按規定報告。今年5月12日，該核電站因汽輪機高壓調閥異常開啟，觸發機組停運，事件同樣界定為0級。