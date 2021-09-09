內地發表人權行動計劃　保障民族老弱婦孺

國務院新聞辦公室周四（9日）發表《國家人權行動計劃（2021-2025年）》（下稱計劃），內容強調完善對少數民族、婦女、兒童、老年人、殘疾人等各類特定群體權益的平等保障和特殊保護，又提出堅持和完善民族區域自治制度，支持民族地區加快發展，保障各少數民族的合法權益。同時，將人權教育納入國民教育體系，增強社會尊重和保障人權的意識。

計劃提到落實男女平等，持續改善婦女發展環境，促進婦女依法平等行使權利、參與經濟社會發展，共享發展成果。在兒童權益方面，計劃強調堅持兒童優先原則，保障兒童生存、發展、受保護和參與的權利，縮小兒童發展的城鄉、區域和群體差距，促進兒童健康、全面發展。

圍繞老年人權益保障，行動指出要健全老年人福利保障和養老服務體系，實施老人家庭適老化改造工程，實現老有所為，為老人交通出行提供便利，提供適老智能服務，加強對老年人權益的司法保障。在保障殘疾人權益方面，計劃提出保障殘疾人參與權，完善福利保障，提升康復服務質量，完善特殊教育保障機制，促進就業，全面推進無障礙環境建設，支持殘疾人智能輔助器具的研發和生產。