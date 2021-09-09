村民怨政府修路強制收費　當局加強排查

內地當局近日派員到山東省多地檢查，不少村民抱怨稱為「戶互通」工程的農村道路維修質量參差不齊，當地政府強行要求民眾出錢修路，包括低保戶。督查組檢查後表示，地方政府執行政策時，不能盲目提高建設標準，為完成任務向群眾收錢；並要求政府對暴露的問題進行整改。

山東青島市、平度市等多地政府按照當局推行的「戶互通」工程，鼓勵社會各界捐錢，為農村維修道路。惟國務院第八次大督查第十督查組到當地調查時發現，部分村鎮名義上是自願的，村委卻硬性收費，為爭修高標準水泥路，要求村民攤分金額。有低保戶表示，因為家裏非常困難而享受低保政策，卻被政府強制要求出錢修路。

另有村民表示，不出錢，政府不會維修門前的道路，「現在部分路是泥地，部分是水泥地，大家戲稱『鋼琴路』」按修路收費標準，不同村鎮收費標準從每平方米7元至20元人民幣（約8.5至24港元）不等。惟當地村民表示，交錢後沒有拿到繳費憑證，「一共有多少錢，錢去哪了，村民們都不知道」。

督察組建議，各地執行政策要量力而為，不應不顧自身的現實條件，盲目提高建設標準，為完成任務向群眾收錢，另需規範管理修路資金。青島市交通運輸局表示，將會加強排查，對發現的問題進行整改。