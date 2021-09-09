台海軍塔江號服役　備最新型防空導彈提升防衞能力

有「航母殺手」之稱的台灣海軍首艘沱江級導彈巡防艦後續量產型塔江號，周四（9日）在宜蘭蘇澳中正基地舉行服役儀式。該艦具有隱匿功能，並配備由中科院研發最新型海劍二型防空導彈等強大火力。艦長劉學謙表示，接艦9個月，在有限人力及時間下完成各項裝備整備任務，是一項巨大挑戰。

劉學謙稱，塔江號是台海軍首艘配備防空導彈的三級艦，可搭載8枚雄二、4枚雄三和16枚海劍二型共28枚導彈。塔江號輪機長也表示，該艦是海軍首艘引進整合式管理系統的軍艦，可從輪機控制室遠端操控輪機的起停和主機及發電機裝備，一旦發生緊急狀況，也能快速處置。

塔江號從今年1月起開始進行接艦與成軍訓練，劉學謙表示，這是一項考驗體力、耐力與意志力的工作。為了完成任務，全艦官兵一同努力，完成接裝訓練，並依期程執行各階段裝備安裝與測試驗收，再通過造船廠、中科院、海軍三方面的嚴格測評及檢驗合格後，加入海軍戰鬥行列。他感謝所有官兵的付出，期望大家將這份經驗用在後續的任務上。

台灣的蔡英文總統當日主持服役儀式時表示，塔江號的成軍展現台軍全方位捍衞海疆的決心，和台灣防衞研製的能力。