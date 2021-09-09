美魔女聽判後當庭落淚　堅持自己遭脅迫犯案

人稱「美魔女」的勞榮枝被控故意殺人、搶劫、綁架案，周四（9日）在江西省南昌市中級人民法院一審宣判，勞榮枝被判死刑。宣判一刻，她當庭落淚，並表明會上訴。在2019年落網後，勞榮枝一直堅稱自己是遭法子英脅迫，並非主犯，惟未被檢察院及法院採信。

案件去年12月庭審時，勞榮枝在庭上雖承認大部分犯罪事實，但不下數十次重申自己「真的沒有傷害人的故意」，強調不存在合謀，自己也是受害者，參與犯案是遭法子英脅迫，「如果我不這麽做就傷害我的家人」，控辯雙方就此展開激烈質證。庭審上，控方披露勞榮枝參與的細節，勞在案件偵查階段，承認曾協助綑綁受害人、單獨看管受害人時曾毆打對方等。然而勞榮枝在庭上翻供，並指對殺人一事毫不知情，事後才從新聞報道中得知。

勞的辯護律師指，針對致他人死亡和故意殺人，現有證據不夠充分；控方出示的證據多為勞本人供述、法子英當年供述及案發時的物證及證人證言，在生物學證據上，暫無直接指向勞榮枝殺人的證據。由於4宗案件中有3宗當事人已罹難，法子英也已伏法，勞榮枝的供述及辯解均無從考證；對此，勞曾當庭要求測謊。惟受害人家屬的代表律師反駁，法子英犯案不止1宗，長期與他在一起的勞榮枝很難不清楚他的行為及帶來的後果，其勞案發時已成年，有最起碼的是非判斷能力，質疑她庭上翻供有避重就輕的嫌疑。

根據《刑法》第28條規定，對於被脅迫參加犯罪的脅從犯，應當按照犯罪情節減輕處罰或免除處罰，脅從犯的本質特徵在於參加共同犯罪是違背其意志的，是在他人的精神強制比如威脅、揭發隱私等情形下不自願的作出的。惟法庭認定勞榮枝在共同犯罪中起主要作用，是主犯，遂作出上述判決。

宣判後，勞榮枝當庭提出上訴，並闡述了部分上訴理由，稱做了這些事不是她的本意，不符合她曾作為一名教師的人格，隨後她又哽咽地稱︰「現在腦子比較亂，表達不清，接下來會以書面形式提交上訴狀。」