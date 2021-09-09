中疾控︰已完成針對Delta的滅活疫苗臨床前研究

新冠病毒Delta變異株來勢洶洶，外界普遍憂慮現有疫苗未能有效防範Delta變異株，中國疾病預防控制中心早前已針對Delta變異株展開滅活疫苗研發。內地官媒周四（9日）引述中疾控消息指，目前已完成針對Delta變異株的滅活疫苗的臨床前研究。

中國疾病預防控制中心生物安全首席專家武桂珍指出，當局早前從廣東、上海、北京等境外輸入疫情比較多的臨床樣本中，成功分離了一些多株的Delta變異株，並通過連續三代的克隆純化，初步完成了疫苗毒株選育與鑑定，以及三級種子庫的建立，目前已從實驗室進入生產車間規模化生產前的準備。

各疫苗研發單位同時展開了針對新冠病毒不同變異株的廣譜或多價重組蛋白疫苗研究；展開了針對Beta、Delta的腺病毒載體疫苗和核酸疫苗的研發工作。部分單位已完成動物有效性及安全性實驗。專家表示，儘管中國滅活疫苗對Delta變異株仍然有效，但新冠病毒不斷出現新的變異，當局仍需做到有備無患，即使將來病毒發生嚴重變異，完全逃脫現有疫苗的預防作用，也能迅速並規模化生產新的疫苗。

此外，內地藥企「騰盛博藥」負責人周三（8日）向內地傳媒透露，由該公司開發的「新冠單克隆中和抗體BRII-196/BRII-198聯合療法新藥」，在國際展開三期臨床研究中取得積極結果，在837宗疾病進展高風險的患者中，與安慰劑相比，單克隆抗體聯合療法使住院和死亡複合終點（Composite endpoint） 降低78%，高風險患者可在症狀發作後10天內從療法中獲益，且對目前已知所有變異株均有效。負責人預計，新藥有望於今年底在中美同步獲批使用。