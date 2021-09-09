男子轉移財產拒不執行判決　刑拘翌日即還清債務

浙江義烏市公安局周四（9日）通報，該局刑偵大隊成功偵破一宗拒不執行判決、裁定罪案件。當地一名劉姓男子借款後拒不償還，且把名下房產轉給兒子，以隱藏、轉移財產，拒不履行法院判決。目前，劉男已遭刑事拘留，其妻子和兒子亦被採取刑事強制措施。刑拘後翌日，劉的親戚隨即代為還清所有債務。

據通報，劉男與何姓妻子早年向債權人借款129萬元（人民幣，下同，157.5萬港元），至2014年還款40萬元（48.9萬港元）後，剩餘的89萬元（108.7萬港元）拒不償還。債權人多次追討不果，於是在2019年12月向義烏市人民法院提起訴訟，最終法院判債權人勝訴。至2020年3月，債權人申請法院執行，但經法院查詢，劉男夫婦名下沒任何財產，執行只能終結。

及後，債權人發現劉男夫婦於2018年9月把名下房產通過析產協議，把產權轉給兒子，以達到隱藏、轉移財產的目的，於是再次起訴。2020年7月，法院撤銷劉男夫婦與兒子的房產析產行為。至2021年5月，法院將線索移交予警方處決，警方隨即立案調查。上月底，警方對劉男刑事拘留，就在劉被刑事拘留的翌日，其親屬前往法院，將所欠債務及利息償還給債權人。