男子替少女出頭打傷色狼　法院判拘役6個月

河南焦作市少女佳佳（化名）2019年被一名和姓男子猥褻，王姓男子見狀與對方發生口角，繼而動武，並將和男打至骨折。法院周四（9日）一審宣判，王男犯故意傷害罪，被判處拘役6個月；目前已被重新羈押，家屬擬上訴。此案最大的爭議點是，王男的行為是「正當防衞」還是「故意傷害」，輿論質疑見義勇為反被罰。

焦作市解放區人民法院發布的判決書顯示，佳佳於事發當日凌晨與和男、王男等4名好友到酒吧飲酒。結束後，和男強行拉手、親吻，試圖讓佳佳跟他離開。佳佳拒絕後，與王男離開期間，再次遭和男糾纏，兩男發生肢體衝突，其餘同伴上前攔阻無果。

經法醫鑑定，和男因外傷致兩側鼻骨及左側上頜骨額突骨折，損傷程度為輕傷二級。兩人案發時均為未成年，和男因毆打他人、猥褻，被罰行政拘留，警方決定不執行；王男被採取強制措施後取保候審。

法院指出，兩男酒後不顧他人勸阻，發生肢體衝突，雙方均有傷害對方的意圖和行為，同樣需負刑責。而王男將和男打倒在地後，又踢向對方頭部，法院認為此舉不能認定「正當防衞」，屬於相互鬥毆。和男對此案亦存在過錯。王男除了被判拘役外，另需賠償和男約5,871元人民幣（約7,171港元）。